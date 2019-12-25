Туристы забронировали почти все пригородные отели Петербурга до конца лета

Тем, кто хочет отдохнуть на побережье Финского залива, стоит поторопиться.

Гостиницы и отели в пригороде Петербурга почти полностью забронировали до конца августа. Об этом сообщил директор регионального филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад".

Мусакин посоветовал поторопиться тем, кто хочет посетить летом курорты в Петербурге на Финском заливе. Курортный район является самым большим курортным комплексом на этих широтах. Там расположены более 40 санаториев и оздоровительных учреждений.

Привлекательной также является цена на отели в Петербурге и Ленобласти: из-за пандемии они не выросли, а даже снизились в некоторых местах. Из пакета были исключены такие услуги как, например, обслуживание в ресторанах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты попросили депутатов ЗакСа защитить санаторий "Сестрорецкий курорт".

Фото: vk.com/greencospb