Эстония прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 31 марта

Ранее на аналогичные меры пошли власти Чехии и Дании.

С 31 марта 2025 года Эстония перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан. Соответствующее заявление опубликован представителями местного министерства по иностранным делам. Дипломаты пояснили, что граждане России, которые имеют вид на жительство на территории прибалтийской республики или другой стране-члене Европейского союза, которые используют небиометрический российский паспорт, обязаны в срок до 30 сентября 2025 года подать официальную заявку на получение биометрического паспорта.

В профильном ведомстве указали, что российские небиометрические паспорта представляют собой для Таллина и коллективного Брюсселя различные риски в сфере безопасности. Власти считают, что такие документы не соответствуют" рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Напомним, что аналогичные меры ранее ввели в Чехии и Дании.Однако на данный момент Финляндия все еще готова принимать российские загранпаспорта старого образца.

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