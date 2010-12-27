Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Выборгском районе ночью госпитализировали еще одного отравленного школьника
Сегодня, 9:16
0
lesjasap
95

В Выборгском районе ночью госпитализировали еще одного отравленного школьника

0
 
 

Врачи скорой помощи ночью увезли в больницу еще одного подростка с отравлением.

В Выборгском районе Петербурга ночью медики госпитализировали еще одного школьника, отравившегося неизвестным препаратом. Сообщается, что мальчик не имеет отношения к  семиклассникам, которые массово приняли “витаминки” в 97 учебном заведении. Однако, у ребенка наблюдаются похожие симптомы. 

По сведениям от медиков, подростка забрали из квартиры по проспекту Луначарского. Около часа ночи 16 марта врачи получили вызов на дом от родителей мальчика. Юношу забрали в тяжелом состоянии и отвезли в пятую городскую детскую больницу. Чем конкретно отравился несовершеннолетний пациент - неизвестно. Обстоятельства дела устанавливают правоохранительные органы.
 

Теги: выборгский район , лекарства , отравление , школьник
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5