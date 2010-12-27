В Выборгском районе ночью госпитализировали еще одного отравленного школьника

Врачи скорой помощи ночью увезли в больницу еще одного подростка с отравлением.

В Выборгском районе Петербурга ночью медики госпитализировали еще одного школьника, отравившегося неизвестным препаратом. Сообщается, что мальчик не имеет отношения к семиклассникам, которые массово приняли “витаминки” в 97 учебном заведении. Однако, у ребенка наблюдаются похожие симптомы.

По сведениям от медиков, подростка забрали из квартиры по проспекту Луначарского. Около часа ночи 16 марта врачи получили вызов на дом от родителей мальчика. Юношу забрали в тяжелом состоянии и отвезли в пятую городскую детскую больницу. Чем конкретно отравился несовершеннолетний пациент - неизвестно. Обстоятельства дела устанавливают правоохранительные органы.

