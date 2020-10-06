Еще одна велосипедистка врезалась в дверь машины ДПС на Гороховой и сломала нос

Девушка ехала на велосипеде Stels, когда из служебной машины выходил полицейский. Столкновения избежать не удалось - у велосипедистки сломан нос.

В субботу, 31-го июля, на Гороховой улице произошли две похожие аварии: девушки-велосипедистки поочередно врезались в двери автомобилей. Известно, что одна из них столкнулась с дверью машины ДПС, вторая девушка отказалась фиксировать ДТП.

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27-летняя девушка ехала на велосипеде Stels, когда из служебной машины выходил полицейский. Столкновения избежать не удалось - у велосипедистки сломан нос. Девушку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Сообщается, что возбуждено административное расследование по статье "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

Примечательно, что до столконовения автомобиль ДПС, увидев лежащий на дороге велосипед, включили маяки и, проехав несколько метров, остановились для оценки ситуации. Несколько минут назад точь-в-точь девушка врезалась в дверь черного автомобиля BMW. Однако серьезных травм она не получила и отказалась фиксировать ДТП.

Ранее Piter.tv сообщал, что то на пересечении Пионерской и Корпусной автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой. До этого произошла еще одна авария с участием полицейской машины: патрульный автомобиль врезался в автобус у метро "Василеостровская".

Видео: Piter.tv