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Еще один сотрудник Смольного решил стать добровольцем на фронте
Сегодня, 16:12
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Еще один сотрудник Смольного решил стать добровольцем на фронте

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По словам мужчины, "решение зрело давно".

Еще один сотрудник Смольного решил отправиться воевать. Об этом сообщила пресс-служба комитета по тарифам.

Чиновники проводили своего коллегу из Отдела нормативно-правовой и судебной работы. Владимир решил отправиться на службу добровольцем. В пресс-службе подчеркнули, что у мужчины была бронь.

Владимиру 45 лет, в ведомстве он работает уже девятый год. Мужчина родился в Преднестровье, а его мама украинка. 

Комитет оказал финансовую помощь своему сотруднику. 

Ранее на службу решил отправиться заместитель председателя комитета по молодежной политике. 

Фото: Piter.tv

Теги: доброволец, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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