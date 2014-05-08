Еще один сотрудник Смольного решил стать добровольцем на фронте

По словам мужчины, "решение зрело давно".

Еще один сотрудник Смольного решил отправиться воевать. Об этом сообщила пресс-служба комитета по тарифам.

Чиновники проводили своего коллегу из Отдела нормативно-правовой и судебной работы. Владимир решил отправиться на службу добровольцем. В пресс-службе подчеркнули, что у мужчины была бронь.

Владимиру 45 лет, в ведомстве он работает уже девятый год. Мужчина родился в Преднестровье, а его мама украинка.

Комитет оказал финансовую помощь своему сотруднику.

Ранее на службу решил отправиться заместитель председателя комитета по молодежной политике.

Фото: Piter.tv