Еще двое подростков задержаны по делу о нападении на петербуржцев

Следователи и сотрудники регионального управления МВД РФ при силовой поддержке регионального управления Росгвардии обыскали места возможного нахождения соучастников.

В ходе расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в отношении петербуржцев удалось задержать двоих подозреваемых. Сотрудники ГСУ СК по городу проводят обыски. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что в общей сложности было задержано девять молодых людей по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч.2 ст. 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды). Среди них есть граждане сопредельной республики. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым уже были предъявлены обвинения. По версии следствия, в этом году группировка, действуя из хулиганских побуждений, нападала на местных жителей и провоцировала драки в общественных местах.

Следователи и сотрудники регионального управления МВД РФ при силовой поддержке регионального управления Росгвардии обыскали места возможного нахождения соучастников, в том числе, ресторан, в котором были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и действующего законодательства в сфере миграции. Также следствием установлен дополнительный эпизод преступной деятельности, и возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Установлены ещё два соучастника: ими оказались несовершеннолетние 2009 и 2007 года рождения.

Расследование продолжается.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия со стрельбой 15-летнего на Гражданском проспекте.

Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб