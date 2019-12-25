  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 9 категорий медработников получат стимулирующие выплаты
Сегодня, 15:27
231
nastya960

В Петербурге 9 категорий медработников получат стимулирующие выплаты

0 0

Ранее стимулирующие выплаты были положены только четырем категориям медиков.

Александр Беглов в среду подписал постановление правительства города, по которому выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получат еще 9 категорий медработников. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее стимулирующие выплаты были положены только четырем категориям медиков: врачам, а также среднему, младшему и прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания помощи в стационаре.

Теперь выплаты распространяться на сотрудников скорой медицинской помощи, сотрудников подразделений, которые оказывают первичную помощь. Также выплаты полагаются работникам лабораторий, которые диагностируют коронавирус, и работникам, которые проводят патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел, умерших от новой инфекции.

В Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, медработники
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии