Еще 4 болельщика пытались пересечь границу с Эстонией в Ивангороде

Их выдворят из России.

Ещё четыре иностранца с Fan ID попались у границы с Евросоюзом. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Ивангороде 18 июля хотели пересечь границу с Эстонией два нигерийца 1981 и 1993 г. р., 19 июля там же попытались это сделать 43-летний гражданин Сенегала и гражданка Эритреи 1994 г. р., она хотела попасть в Суоми. Всех четверых поместили в спецприёмник для иностранцев в ожидании суда.

Их ждёт штраф 5-7 тысяч рублей и выдворение из России.

Ранее мы сообщали о том, что очередной африканец пытался прорваться в Евросоюз.

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