С понедельника 20 регионов России перешли на цифровое вещание

В остальных регионах переход на "цифру" произойдет" в начале июня.

Еще 20 российских регионов с понедельника перешли от аналогового к цифровому телевещанию. Об этом сообщают российские СМИ.

С 15 апреля на "цифру" перешли следующие регионы: Москва, Московская, Амурская, Ивановская, Костромская, Курганская, Липецкая, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Кемеровская, Кировская, Новгородская, Кабардино-Балкария, Чувашия, Сахалинская и Тюменская области, а также Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В начале февраля 2019 года аналоговое вещание отключили в Тульской, Магаданской, Ярославской, Рязанской, Пензенской областях и Чечне. В остальных регионах переход на "цифру" произойдет" в начале июня.

В цифровом формате россияне смогут бесплатно смотреть следующие каналы: "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Россия 24", "ТВ Центр", ОТР, "Карусель", "Матч ТВ", "Пятый канал", НТВ. Бюджету этот переход обойдется в 7,1 млрд рублей. Другие бесплатные каналы: РЕН ТВ, "Звезда", СТС, "Домашний", "Мир","Спас", ТНТ, ТВ3, "Пятница", "Муз ТВ" заплатят Российской телевизионной радиовещательной сети по 1,3 миллиарда рублей каждый.

Ранее на Piter.TV: На севере Петербурга лжемастера цифрового ТВ обокрали пенсионера.

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