Еще 1,2 тыс. снегоуборочной техники закупят власти Петербурга

Смольный планирует закупить 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков российского и белорусского производства. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.
Конкурсы объявят в ближайшее время. Помимо основной техники также закупят "различное навесное и прицепное оборудование". Сколько всего денег будет выделено, не уточняется.
Также подписали постановление об увеличении с 15% до 50% размера авансового платежа по гос.контрактам на поставку специальной техники для уборки дворов и жилых зон.
Фото: Piter.tv
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