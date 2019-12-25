Еще 1,2 тыс. снегоуборочной техники закупят власти Петербурга

Также подписали постановление об увеличении с 15% до 50% размера авансового платежа по гос.контрактам на поставку специальной техники для уборки дворов и жилых зон.

Смольный планирует закупить 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков российского и белорусского производства. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.

Конкурсы объявят в ближайшее время. Помимо основной техники также закупят "различное навесное и прицепное оборудование". Сколько всего денег будет выделено, не уточняется.

Также подписали постановление об увеличении с 15% до 50% размера авансового платежа по гос.контрактам на поставку специальной техники для уборки дворов и жилых зон.

Фото: Piter.tv

