  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Еще 1,2 тыс. снегоуборочной техники закупят власти Петербурга
Сегодня, 16:09
107
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Еще 1,2 тыс. снегоуборочной техники закупят власти Петербурга

0 0

Также подписали постановление об увеличении с 15% до 50% размера авансового платежа по гос.контрактам на поставку специальной техники для уборки дворов и жилых зон. 

Смольный планирует закупить 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков российского и белорусского производства. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.

Конкурсы объявят в ближайшее время. Помимо основной техники также закупят "различное навесное и прицепное оборудование". Сколько всего денег будет выделено, не уточняется.

Также подписали постановление об увеличении с 15% до 50% размера авансового платежа по гос.контрактам на поставку специальной техники для уборки дворов и жилых зон. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: закупка, техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии