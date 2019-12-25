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Еще 13 снегоуборочных машин приехали в Петербург
Сегодня, 19:10
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Еще 13 снегоуборочных машин приехали в Петербург

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Все машины произвели в Калуге.

Еще 13 машин для уборки улиц вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий передал сотрудникам четырех дорожных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Все машины произвели в Калуге. Из них 8 машин с навесным быстросъемным подметально-щеточным оборудованием, отвалом и распределителем противогололедных материалов и 5 вакуумных подметально-уборочных машин ВКМ-2020. 

Ранее в доме престарелых на Свердовской набережной нашли различные нарушения.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: калуга, машины, техника, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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