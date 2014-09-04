Еще 12 проблемных домов достроят в Ленобласти до конца года

С начала этого года в Петербурге восстановили права более 3 тыс. дольщиков. Введено в эксплуатацию 15 проблемных домов, еще 12 введут до конца года. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на совещании с руководством федерального Фонда развития территорий.
По словам Дрозденко, в текущем году начали достраивать 44 больших проекта регионального фонда защиты прав дольщиков, исключили из ЕРПО более 100 домов и почти в два раза сократили количество проблемных объектов в области.
В следующем году работа по достройке долгостроев продолжится.
Фото: Piter.tv
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