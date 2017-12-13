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Эрмитажный кот-оракул похудеет к ЧМ-2018
Сегодня, 7:46
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lesjasap
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Эрмитажный кот-оракул похудеет к ЧМ-2018

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Ветеринары назначили Ахиллу строгую диету и физические упражнения.

Эрмитажный кот Ахилл должен сесть на диету перед Чемпионатом мира по футболу. К такому решению пришел врач ветеринарной клиники Анна Кондратьева. По мнению специалиста, ради здорового состояния животного, ему надо “сбросить “ не менее 850 грамм. 

Известно, что всю неделю Ахилл находился в ветеринарном отделении на профилактическом осмотре. Медики предложили на некоторое время переместить кота из Эрмитажа в “Республику кошек”. Там установлено специальное беговое колесо, предназначенное для ежедневных беговых упражнений. Благодаря общению с посетителями заведения, животное привыкнет к массовости публики вокруг своей персоны. Для “оракула” также разработали диету и график питания.

Напомним, что именно этот кот выбран в качестве главного предсказателя результатов матчей по футболу на грядущем Чемпионате мира.
 

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Теги: кот , оракул , чм 2018 , эрмитаж
Категории: Новости СПб

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