Эрмитажный кот-оракул похудеет к ЧМ-2018

Ветеринары назначили Ахиллу строгую диету и физические упражнения.

Эрмитажный кот Ахилл должен сесть на диету перед Чемпионатом мира по футболу. К такому решению пришел врач ветеринарной клиники Анна Кондратьева. По мнению специалиста, ради здорового состояния животного, ему надо “сбросить “ не менее 850 грамм.

Известно, что всю неделю Ахилл находился в ветеринарном отделении на профилактическом осмотре. Медики предложили на некоторое время переместить кота из Эрмитажа в “Республику кошек”. Там установлено специальное беговое колесо, предназначенное для ежедневных беговых упражнений. Благодаря общению с посетителями заведения, животное привыкнет к массовости публики вокруг своей персоны. Для “оракула” также разработали диету и график питания.

Напомним, что именно этот кот выбран в качестве главного предсказателя результатов матчей по футболу на грядущем Чемпионате мира.

