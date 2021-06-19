Эрмитажную премию утвердили в России

Награда будет ежегодно вручаться двух знаковым деятелям культуры.

Правительство России утвердило Эрмитажную премию. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции, посвящённой IX Санкт-Петербургскому международному культурному форуму (Форуму объединённых культур).

Премия утверждена при поддержке оргкомитета форума и Государственного Эрмитажа.

Как уточнила Голикова, награда будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям мировой культуры, достижения которых отмечены в РФ и за рубежом.

Ранее мы сообщили о том, что коллекция Эрмитажа пополнилась обувью XVII-XIX веков.

Фото: ВКонтакте / Культурный форум (скриншот видео)