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Эрмитаж оказался пятым в рейтинге лучших музеев мира
Сегодня, 18:29
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Shdaria
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Эрмитаж оказался пятым в рейтинге лучших музеев мира

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Государственный Эрмитаж занял 5 место в рейтинге лучших музеев мира.

Санкт-Петербургский государственный музей Эрмитаж занял пятое место в конкурсе "25 лучших музеев - Мир". Об этом говорится в рейтинге Travelers' Choice TripAdvisor на сайте туристического сервиса. 

На первом месте расположился нью-йоркский Метрополитен-музей, на втором - Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, на третьей - парижский музей Орсе, четвертое место занимает Чикагский институт искусств. Отметим, что в 2016 году музей Эрмитаж стал бронзовым призером этого же рейтинга. 

Государственный Эрмитаж - один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Свою историю музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской императрицей Екатериной II.

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Теги: новости культура , новости петербург , новости спб , новости эрмитаж , петербург , эрмитаж
Категории: Новости СПб Лента новостей Культура

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