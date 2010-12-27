Эрмитаж оказался пятым в рейтинге лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж занял 5 место в рейтинге лучших музеев мира.

Санкт-Петербургский государственный музей Эрмитаж занял пятое место в конкурсе "25 лучших музеев - Мир". Об этом говорится в рейтинге Travelers' Choice TripAdvisor на сайте туристического сервиса.

На первом месте расположился нью-йоркский Метрополитен-музей, на втором - Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, на третьей - парижский музей Орсе, четвертое место занимает Чикагский институт искусств. Отметим, что в 2016 году музей Эрмитаж стал бронзовым призером этого же рейтинга.

Государственный Эрмитаж - один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Свою историю музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской императрицей Екатериной II.