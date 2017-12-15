Поклонников Анастасии Волочковой шокировало фото ног

Волочкова вновь шокируют своих поклонников снимками в социальной сети. На этот раз обсуждались ее стопы.

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала не приятный снимок, по мнению пользователей. На всеобщее обозрение она разместила фото своих опухших ног, от чего подписчики были шокированы.

Поклонники балерины стали говорить, что Волочкова просто издевается над своим телом. Все дело в том, что у Анастасии сильно опухли стопы. Однако сама Волочкова хотела акцентировать внимание снова на красные розы, для которых она создаёт в доме приемлемую температуру, не жалея себя.

Это же надо так любить цветы. Мерзну, как цуцик, но сберегаю им жизнь. Мои хорошие, ну многим тут уже и косточки мои не дают покоя. Дорогие, моя косточка и натертости на стопах - это результат многолетнего труда. Я вам про цветы, а вы про косточки. Злопыхатели пусть радуются! Ну хоть какой-то изъян у Волочковой есть. Анастасия Волочкова

Фото, видео: Instagram - volochkova_art