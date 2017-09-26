В 2019 году покажут вторую часть ужаса "Оно"

Вторая часть триллера "Оно" появится на экранах кинотеатра в 2019 году.

26 сентября стала известна дата выхода нового триллера "Оно", режиссером которого является Адрес Мускетти. Вернуть ажиотаж в кинотеатрах обещают через два года. Премьера нашумевшего фильма состоится 6 сентября 2019 года.

В фильме покажут встречу главных героев спустя 27 лет. "Бетоном" фильма по-прежнему останется роман Стивена Кинга. Сценарием второй части займется Гари Доберман, режиссер останется тот же.

Известно, что первая часть "Оно" собрала в национальном американском прокате 266 миллионов долларов, и 478 – в мировом. Фильм стал самым кассовым ужастиком в истории, не учитывая инфляции.

Видео: ВК" - "Другое кино"