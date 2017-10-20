В Петербурге состоится концерт группы "Therr Maitz"

В Петербурге состоится концерт музыкальной группы Антона Беляева.

В Санкт-Петербурге 3 ноября в клубе А2 Green Concert состоится концерт группы "Therr Maitz", основатель которой является Антон Беляев.

Напомним, Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта "Голос" на Первом канале. В настоящее время на счету музыкальной группы успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях. Свой первый пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации "Лучший российский артист" премии MTV Europe Music Awards 2016.

Стоит отметить, что на этом мероприятии "Therr Maitz" интегрируют струнные в свою электронную программу, и зазвучат вместе с оркестром. Кроме того, по заведенной традиции, группа исполнит ряд новых, еще неизданных песен.