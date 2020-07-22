Эрмитаж в период ограничений посещают 1,7 тысячи человек в день

Приобрести билеты в музей можно только онлайн.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что Эрмитаж в период ограничений ежедневно посещают 1700 человек. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Пиотровский отметил, что все посетители соблюдают санитарно-эпидемиологическое нормы.

Посетители соблюдают маршруты, а некоторые умудряются пройти по одному маршруту несколько раз. Каждый из маршрутов составляет около 2,5 километра Михаил Пиотровский

Отмечается, что в настоящий момент, приобрести билеты в Эрмитаж можно онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС предупредили о дождях и ветре в четверг 23 июля.

Видео:Эрмитаж/YouTube