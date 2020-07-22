Эрмитаж в период ограничений посещают 1,7 тысячи человек в день

В среду, 22 июля, стало известно о том, что Эрмитаж в период ограничений ежедневно посещают 1700 человек. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Пиотровский отметил, что все посетители соблюдают санитарно-эпидемиологическое нормы.
Посетители соблюдают маршруты, а некоторые умудряются пройти по одному маршруту несколько раз. Каждый из маршрутов составляет около 2,5 километра
Михаил Пиотровский
Отмечается, что в настоящий момент, приобрести билеты в Эрмитаж можно онлайн.
Ранее мы сообщали о том, что в МЧС предупредили о дождях и ветре в четверг 23 июля.
Видео:Эрмитаж/YouTube
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