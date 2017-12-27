Эрмитаж выделил на крыс и тараканов больше миллиона рублей

На помощь котам призвали специализированную организацию.

23 января Эрмитаж нашел исполнителя по проведению дезинфекции и дератизации музея. На сайте госзакупок было указано, что музей избавят от вредителей за 1 млн рублей.

В декабре прошлого года музей признал, что эрмитажные коты не могут уничтожить всех крыс и тараканов, поэтому был объявлен конкурс. Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей. С вредителями будут бороться в Зимнем дворце, Малом Эрмитаже, Старом и Новом Эрмитаже, Эрмитажном театре, Меншиковском дворце, Главном штабе и Фондохранилище.

Победителем стала компания ООО "Биотехнология". Она выразила готовность предоставлять свои услуги за 1,09 млн рублей.

По соглашению, крыс и насекомых будут травить с апреля по октябрь два раза в месяц. С ноября по март процедуру будут проводить не чаще чем раз в месяц. Дератизация станет ежемесячным мероприятием.