Эрмитаж пошел трещинами: петербуржцы заметили проблему на стене одного из залов

В государственном музее Эрмитаж гости увидели широкую трещину на стене второго этажа.

Читатель Piter.tv сообщил о неожиданной проблеме, которую он заметил в Эрмитаже. В государственном музее по стене одного из залов проходит крупная трещина. Неприятность невозможно не увидеть: она отлично выделяется на красном фоне окрашенной стены.

“Стрелка” доходит до пола. Свое начало трещина берет с потолочной лепнины. Рядом висят художественные шедевры. Смотрители же не обращают внимания на казус. Известили ли руководство музея о необходимости принятия срочных мер по ремонту помещения - неизвестно. Однако, по-прежнему доступ в зальное пространство свободен для посетителей. Опасная зона ничем не обозначена. Известно, что инцидент произошел на втором этаже здания.



Ранее мы писали о том, что в залах первого этажа, в которых размещены предметы искусства античного мира, будет проводиться реставрация за 60 миллионов рублей.