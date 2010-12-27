Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Эрмитаж пошел трещинами: петербуржцы заметили проблему на стене одного из залов
Сегодня, 14:43
0
lesjasap
341

Эрмитаж пошел трещинами: петербуржцы заметили проблему на стене одного из залов

0
 
 

В государственном музее Эрмитаж гости увидели широкую трещину на стене второго этажа.

Читатель Piter.tv сообщил о неожиданной проблеме, которую он заметил в Эрмитаже. В государственном музее по стене одного из залов проходит крупная трещина. Неприятность невозможно не увидеть: она отлично выделяется на красном фоне окрашенной стены.

“Стрелка” доходит до пола. Свое начало трещина берет с потолочной лепнины.  Рядом висят художественные шедевры. Смотрители же не обращают внимания на казус. Известили ли руководство музея о необходимости принятия срочных мер по ремонту помещения - неизвестно. Однако, по-прежнему доступ в зальное пространство свободен для посетителей. Опасная зона ничем не обозначена. Известно, что инцидент произошел на втором этаже здания.


Ранее мы писали о том, что в залах первого этажа, в которых размещены предметы искусства античного мира, будет проводиться реставрация за 60 миллионов рублей.

Теги: ремонт , трещина , эрмитаж
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5