Реставрация одного зала Эрмитажа обойдется в 60 млн. рублей

Античный зал отремонтируют к концу 2019 года.

На официальном сайте государственных закупок появилась информация о конкурсе на реставрационные работы в Эрмитаже. Музей собирается отремонтировать один из залов, в котором располагается искусство античного мира.

Сообщается, что необходимость в ремонте потребовалось помещению в 350 квадратных метров, располагающемуся на Дворцовой набережной. Сейчас рядом с этим пространством уже идут схожие работы в соседних залах. После их завершения там разместят коллекцию предметов античности.

По сведениям от представителей Эрмитажа, в помещении наблюдаются трещины на стенах и сводах. Также требуется замена некоторых элементов полового покрытия, оконных рам, дверей. Все это требует реставрации и окраски. Подрядчику нужно будет установить освещение для экспозиций. В северной части зала уложат ковролин. Начальная стоимость проекта оценивается в 60 миллионов рублей. Работу завершат к концу 2019 года.

