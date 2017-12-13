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Реставрация одного зала Эрмитажа обойдется в 60 млн. рублей
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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Реставрация одного зала Эрмитажа обойдется в 60 млн. рублей

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Античный зал отремонтируют к концу 2019 года.

На официальном сайте государственных закупок появилась информация о конкурсе на реставрационные работы в Эрмитаже. Музей собирается отремонтировать один из залов, в котором располагается искусство античного мира. 

Сообщается, что необходимость в ремонте потребовалось  помещению в 350 квадратных метров, располагающемуся на Дворцовой набережной. Сейчас рядом с этим пространством уже идут схожие работы в соседних залах. После их завершения там разместят коллекцию предметов античности.  

По сведениям от представителей Эрмитажа, в помещении наблюдаются трещины на стенах и сводах. Также требуется замена некоторых элементов полового покрытия, оконных рам, дверей. Все это требует реставрации и окраски. Подрядчику нужно будет установить освещение для экспозиций. В северной части зала уложат ковролин. Начальная стоимость проекта оценивается в 60 миллионов рублей. Работу завершат к концу 2019 года.
 

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Теги: зал , реставрация , эрмитаж
Категории: Новости СПб

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