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Эрмитаж попал в список мест, обязательных к посещению котолюбов
Сегодня, 9:46
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Alena_Zinovieva
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Эрмитаж попал в список мест, обязательных к посещению котолюбов

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Усатые и хвостатые живут в музее с царских времен.

Американцы составили рейтинг самых лучших мест, которые обязательно должны посетить все котолюбы. В списке значится всего 15 наименований. Среди них петербургский Эрмитаж. Рейтинг опубликован в журнале Bustle.

Хвостатые и усатые живут в музее с царских времен. В 1745 году Екатерина II издала указ о необходимости привезти ко двору кота, чтобы он ловил мышей. Со временем животных становилось все больше. Сегодня в Эрмитаже не менее 50 котов. Они уже не занимаются охотой, а греют свои животики под солнцем и радуют туристов.

К слову, котов регулярно выселяют из музея. Животных отдают в добрые руки. В июле, например, пятеро котят с именами известных футболистов искали хозяев. Сегодня они уже живут в семьях.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: любители кошек , рейтинг , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

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