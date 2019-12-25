Михаил Пиотровский: Эрмитаж не будет начинать работать раньше, чем сейчас

Утро отводится крупным туристическим группам, чтобы обеспечить пространство и тишину для одиночных экскурсий, семейных визитов и романтических прогулок парами в более позднее время дня.

Гендиректор Государственного Эрмитажа, академик Российской академии наук Михаил Пиотровский объяснил, почему знаменитый музей не собирается начинать свою работу раньше обычного времени.

Михаил Пиотровский подробно описал, каким образом организован процесс посещения музея, чтобы создать комфортные условия для всех групп посетителей. Утро отводится крупным туристическим группам, чтобы обеспечить пространство и тишину для одиночных экскурсий, семейных визитов и романтических прогулок парами в более позднее время дня. Сейчас в Эрмитаже стало намного больше посетителей, приезжающих индивидуально, а не группами. Семьи с детьми, влюбленные пары посещают музей именно в середине дня, подчеркнул Пиотровский. Он также упомянул, что музей откликнулся на пожелания публики, пожелавшей посещать экспозиции после окончания рабочего дня, увеличив вечерние часы работы.

Три дня в неделю Эрмитаж открыт до восьми часов вечера, причем билеты на вечерние сеансы даже дешевле обычных", заметил руководитель Эрмитажа, отметив, что в это время залы оказываются менее загружены. По словам директора, основной задачей Эрмитажа является обеспечение качественного опыта для зрителей и сохранности художественных произведений, принимая во внимание способность учреждения принять определенное количество посетителей и возможности бесплатного входа.

Практически все отечественные музеи, включая Эрмитаж, предоставляют бесплатный вход каждому третьему гостю. Эти бесплатные посещения не компенсируются государством, и затраты несет сам музей.

