Эрмитаж изменил вход в Главный штаб

Через новый вход посетители сразу попадают к кассам и турникетам.

С 25 октября попасть в Главный штаб можно через дверь, которая расположена под сводами Арки Главного штаба. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа на странице "ВКонтакте".

Через новый вход посетители сразу попадают к кассам и турникетам. В случае если возникнут какие-то вопросы, им всегда могут помочь администраторы. В музее есть две категории билетов. Основной билет обойдётся в 500 рублей. Льготные категории граждан: пенсионеры, студенты, многодетные семьи и другие, могут посещать музей абсолютно бесплатно.

Фото: пресс-слжуба Эрмитажа

