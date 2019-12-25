  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эрмитаж изменил вход в Главный штаб
Сегодня, 21:30
80
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Эрмитаж изменил вход в Главный штаб

0 0

Через новый вход посетители сразу попадают к кассам и турникетам.

С 25 октября попасть в Главный штаб можно через дверь, которая расположена под сводами Арки Главного штаба. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа на странице "ВКонтакте".

Через новый вход посетители сразу попадают к кассам и турникетам. В случае если возникнут какие-то вопросы, им всегда могут помочь администраторы. В музее есть две категории билетов. Основной билет обойдётся в 500 рублей. Льготные категории граждан: пенсионеры, студенты, многодетные семьи и другие, могут посещать музей абсолютно бесплатно.

Фото: пресс-слжуба Эрмитажа
 

 

Теги: главный штаб, посетители, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии