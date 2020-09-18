Турция огорчена планами главы ПНС Ливии Сарраджа уйти в отставку

Эрдоган обсудит дальнейшие действия в Ливии с партнерами.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция огорчена планами главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа уйти в отставку. Об этом глава Анкары рассказал во время общения с журналистами 18 сентября.

Мы огорчены этой новостью. На этой неделе могут пройти переговоры с различными делегациями Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик объяснил, что благодаря вмешательству Анкары ПНС Ливии и команда Сарраджа смогла спастись от действий представителей ливийской национальной армии во главе с командующим Халифой Хафтаром. Эрдоган выразил уверенность в том, что рано или поздно ЛНА проиграет в битве.

Напомним, что Фаиз Саррадж заявил о своем уходе с поста главы ПНС 17 сентября. Он хочет покинуть должность до конца октября. К этому времени должен сформироваться новый кабинет министров.

Видео: YouTube/Libya Al-Ahrar