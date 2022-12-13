Эрдоган не думал прекратить контакты с Путиным из-за негативного отношения США к России

Президент Турции призвал и дальше развивать экономические связи с Россией.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил местным журналистам о том, что не думал прекращать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за недовольства деятельностью Москвы со стороны США. Политик добавил, что в настоящее время власти в Анкаре видят большой потенциал с точки зрения получения для себя доходов в сфере туризма от российских отдыхающих. По этому показателю граждане РФ обогнали немцев, хотя ранее Германия многие годы лидировала в перечне стран, из которых в Турцию приезжало наибольшее число туристов. В таких условиях Эрдоган не видит возможности прекращения контактов и взаимоотношений с Кремлем. Глава страны добавил, что сейчас торговые и экономические связи между Турцией и Россией гораздо более крепкие, чем с США.

Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan