Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него

Президент Турции оценил официальные заявления своего оппонента на выборах Кемаля Кылычдароглу.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Соответствующее заявление политик сделал в рамках общения с местными журналистами. В качестве аналогии глава государства привел слова оппозиционного кандидата на высший должностной пост в Анкаре Кемаля Кылычдароглу, который ранее призвал Москву не вмешиваться в проведение турецких выборов, но после назвал свое высказывание лишь "предупреждением", добавив, что не имеет никаких претензий к России.

До начала предвыборной кампании (в США) Байден делал заявления в пользу "устранения Эрдогана". Он сделал это заявление безжалостно. После этого заявления мы много раз встречались. Когда я спрашивал его, он пытался откреститься. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению Эрдогана, его коллега не научился политическим приемам. Дополнительно он привел в пример другие слова Кемаля Кылычдароглу о его намерении ввести антироссийские западные санкции. По мнению президента Турции, ранее многие европейские державы говорили тоже самое, но затем "пошли в обратном направлении".

Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan