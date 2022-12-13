В Турции рассказали о сирийских беженцах, которые сейчас находятся в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что работа с Россией и Сирией вернет больше сирийцев из Турции на родину. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке" в Анкаре, посвященной правам человека, проводимой при участии профильных омбудсменов.

Надеюсь, благодаря нашим дипломатическим усилиям с Россией и Сирией в Сирию вернется еще больше беженцев. На данный момент благодаря этой работе в свои дома вернулись 550 тыс. человек. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик напомнил участникам мероприятия о том, что Турция с начала кризиса в Сирии "приютила на своей территории порядка 4 млн угнетенных и обездоленных сирийцев". Он отметил, что из этого количества около 3,5 миллионов граждан сбежали из зоны боевых действий. Еще 15 декабря 2022 года стало известно о том, что Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада.

Эрдоган поддержал организацию гумкоридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan