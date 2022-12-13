Эрдоган поддержал организацию гумкоридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине

Глава Турции рассказал об обязательстве Анкары в сфере гуманитарной помощи.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал организацию гуманитарных коридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе международной конференции в Анкаре, посвященной правам человека. Политик пояснил, что пострадавшим требуется лечение, а его страна готова взять на себя эти обязательства.

Шереф-бей (омбудсмен Турции) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно. Это наша гумобязанность. Мы продолжим работу. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик пояснил, что страна рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары для помощи пострадавшим от украинского кризиса детям, женщинам, пожилым людям и раненым солдатам.

Эрдоган назвал целью Турции стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

