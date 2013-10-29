Эрдоган назвал целью Турции стать одним из мировых лидеров в политике и экономике

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью Турции стать одним из мировых лидеров в политическом и экономическом плане. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам. По мнению политика, грядущий год станет особенным, так как Турция будет отмечать столетие со дня провозглашения республики. Он отметил, что начинается период, когда первое столетия останется позади и начнется новое со времени основания страны.
Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Напомним, что Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года.
В Турции заявили, что в разработке нового черноморского месторождения газа заняты 50 судов.
Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK
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