Эрдоган назвал целью Турции стать одним из мировых лидеров в политике и экономике

В 2023 году страна будет праздновать столетие со дня основания Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью Турции стать одним из мировых лидеров в политическом и экономическом плане. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам. По мнению политика, грядущий год станет особенным, так как Турция будет отмечать столетие со дня провозглашения республики. Он отметил, что начинается период, когда первое столетия останется позади и начнется новое со времени основания страны.

Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года.

В Турции заявили, что в разработке нового черноморского месторождения газа заняты 50 судов.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK