Эпидемиолог объяснил влияние перенесённого коронавируса на потомство

Коронавирус не оказывает никакого влияния, если человек вылечился.

В среду, 9 декабря, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, влияет ли коронавирус на потомство. Об этом сообщил ТАСС

По словам эксперта, COVID-19 никак не отразится на его будущих детях. Однако реабилитация после тяжелой формы заболевания может длиться долго. В случае, если человек выздоровел и прошел курс реабилитации, то болезнь никак не отразится на потомстве.

Кроме того, период беременности и грудного вскармливания являются основными противопоказаниями ко введению вакцины против коронавируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирусом заразились более 70 младенцев.

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