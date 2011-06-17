  1. Главная
Енота вытащили из реки Славянка в Павловском парке
Сегодня, 18:58
Он убежал в лес.

В Павловском парке Ленинградской области спасатели МЧС помогли еноту, оказавшемуся в воде реки Славянка, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Павловск".

Животное заметили посетители у Пильбашенного моста и сообщили об этом патрульным. Те связались со специалистами Минтранса, которые вызвали спасателей. На место прибыла техника МЧС, сотрудники вошли в воду и с помощью сачка вытащили зверя.

Испуганного енота прислонили к дереву, где он пришел в себя примерно за 10 минут, после чего скрылся в глубине парка.

В заповеднике поблагодарили всех, кто участвовал в спасательной операции, отметив, что благодаря оперативным действиям енот вернулся в естественную среду обитания.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"

