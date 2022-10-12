Видео: самка енота Молли моет еду перед завтраком в Ленинградском зоопарке

Самка енота-полоскуна Молли из Ленинградского зоопарка тщательно готовится к утреннему приему пищи. В Telegram-канале учреждения опубликовали видео с традиционными процедурами животного перед завтраком.
На кадрах видно, как Молли использует тазик, чтобы промыть кусок мяса.
Для енотов чистота действительно является залогом здоровья: перед тем, как съесть корм, они обязательно полощут его в воде.
Ранее мы сообщили о том, что ленивец отпраздновал 1 годик в Ленинградском зоопарке.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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