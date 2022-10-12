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Видео: самка енота Молли моет еду перед завтраком в Ленинградском зоопарке

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Чистоплотное животное использует тазик для утренних процедур.

Самка енота-полоскуна Молли из Ленинградского зоопарка тщательно готовится к утреннему приему пищи. В Telegram-канале учреждения опубликовали видео с традиционными процедурами животного перед завтраком.

На кадрах видно, как Молли использует тазик, чтобы промыть кусок мяса.  

Для енотов чистота действительно является залогом здоровья: перед тем, как съесть корм, они обязательно полощут его в воде.

Ранее мы сообщили о том, что ленивец отпраздновал 1 годик в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк 

Теги: енот, животные, ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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