Ленивец отпраздновал 1 годик в Ленинградском зоопарке

Ленивец никогда не отказывается от перекуса, он обожает инжир, кукурузу, фундук, варёные картофель и яйца.

В понедельник, 10 октября, малыш ленивец отпраздновал 1 годик. Он родился у пары ленивцев Ирвина и Сони, рассказывают в Ленинградском зоопарке.

По словам сотрудников, детеныш больше похож на маму: его шерстка растёт всё более густой и волнистой. У малыша неумный аппетит – этим он похож на отца. Ленивец никогда не отказывается от перекуса, он обожает инжир, кукурузу, фундук, варёные картофель и яйца.

Именинник растёт здоровым, любопытным и активным. Работники по уходу за животными рассказали, что детёныш очень часто стал самостоятельно передвигаться по вольеру. Однако с мамой у него до сих пор тесный контакт – малыш часами проводит в её мягких объятиях.

Видео: Вконтакте / Леиннградской зоопарк