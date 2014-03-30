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Ленивец отпраздновал 1 годик в Ленинградском зоопарке

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Ленивец никогда не отказывается от перекуса, он обожает инжир, кукурузу, фундук, варёные картофель и яйца. 

В понедельник, 10 октября, малыш ленивец отпраздновал 1 годик. Он родился у пары ленивцев Ирвина и Сони, рассказывают в Ленинградском зоопарке. 

По словам сотрудников, детеныш больше похож на маму: его шерстка растёт всё более густой и волнистой. У малыша неумный аппетит – этим он похож на отца. Ленивец никогда не отказывается от перекуса, он обожает инжир, кукурузу, фундук, варёные картофель и яйца. 

Именинник растёт здоровым, любопытным и активным. Работники по уходу за животными рассказали, что детёныш очень часто стал самостоятельно передвигаться по вольеру. Однако с мамой у него до сих пор тесный контакт – малыш часами проводит в её мягких объятиях.

Видео: Вконтакте / Леиннградской зоопарк

Теги: зврениец, ленивец, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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