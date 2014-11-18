Энергокризис в Китае ударит по петербургским магазинам

Сложности в первую очередь возникнут с поставками весенней коллекции, которая сейчас должна отшиваться.

Китайские власти заявили о желании сократить энергопотребление на предприятиях и продолжительность рабочего дня. Это может негативно сказаться на сроках и выполнении заказов, а также на поставке товаров в другие страны, в частности, в Россию. Об этом пишет РБК Петербург.

Подачу электроэнергии на всех производствах в Китае начнут ограничивать уже в октябре. В связи с этим в петербургской компании Melon Fashion Group (бренды ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC) задумались о переносе пошива одежды другие страны. Товары для Melon Fashion Group также производят в Бангладеше, Турции, Индии и ряде стран СНГ. Однако большая часть производств расположена в Китае и чтобы их перенести потребуется время.

Сложности с поставками в первую очередь коснутся весенних коллекций, которые сейчас должны отшиваться. Эта ситуация также отразиться на цене товара, прогнозируют эксперты.

Ранее эксперты заявили о небывалом росте зарплат "айтишников" в Петербурге.

Фото: pexels.com