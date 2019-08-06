Британский режиссер Энди Серкис поставит продолжение "Венома"

Кинокартина станет третьей режиссерской работой Серкиса.

Продолжение фантастического фильма "Веном" снимет британский режиссер Энди Серкис. Решение было принято компанией Sony в Лос-Анджелесе в конце июля.

На руководство съемочным процессом сиквела "Венома" было несколько кандидатов. Серкис известен своей режиссурой по таким картинам, как "Маугли" (2018) и "Дыши ради нас" (2017). Продолжение фантастического фильма с Томом Харди в главной роли станет третьей режиссерской работой Серкиса.

О новости режиссер радостно сообщил на своей странице в Instagram. Серкис написал, что не может дождаться момента начала работы. "Я чувствую, как Симбиот вселился в меня, и я готов к путешествию", - пишет британский режиссер.

Напомним, что Эни Серкис считается одним из лучших mocap актером. Он исполнил роль Голлума в трилогии "Властелин колец", а также главную роль в фантастическом фильме "Планета обезьян".

Видео: YouTube / отрывок из фильма "Веном" ; The Late Late Show with James Corden