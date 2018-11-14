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Елка: не люблю романтические жесты по праздникам

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Певица Елка рассказала Piter.TV, что она обычно делает на праздник всех влюбленных.

На вопрос впредверии Дня Святого Валентина - как будет проходить иностранный праздник, певица отвечает: 

Как обычно... Никак. Вообще не праздную.

Дата 14 февраля для Лизы не является особенным праздником, она считает, что все тепло и внимание можно концентрировать в жизни, а не в одном дне. Напротив, певице вообще претят все романтические жесты, которые подгоняются под определенную дату.

Вспоминая о самых романтических поступках в ее сторону, Елка говорит, что запланированные жесты чаще вызывают у нее странное послевкусие.

Такое чаще вызывает у меня оскомину, ведь чаще всего именно спонтанные вещи самые искренние.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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