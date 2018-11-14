Елка: не люблю романтические жесты по праздникам

На вопрос впредверии Дня Святого Валентина - как будет проходить иностранный праздник, певица отвечает:
Как обычно... Никак. Вообще не праздную.
Дата 14 февраля для Лизы не является особенным праздником, она считает, что все тепло и внимание можно концентрировать в жизни, а не в одном дне. Напротив, певице вообще претят все романтические жесты, которые подгоняются под определенную дату.
Вспоминая о самых романтических поступках в ее сторону, Елка говорит, что запланированные жесты чаще вызывают у нее странное послевкусие.
Такое чаще вызывает у меня оскомину, ведь чаще всего именно спонтанные вещи самые искренние.
Видео и фото: Piter.TV
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