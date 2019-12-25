Елизаветинскую больницу закрыли на карантин

Карантинные меры коснулись двух отделений.

В Петербурге на карантин из-за коронавируса закрылась Елизаветинская больница, передало "78.ru".

По данным издания, там обнаружили COVID-19 у двоих пациентов и одного сотрудника. Медик и один из пациентов находились в отделении травматологии. Третий заболевший проходил лечение в эндокринологическом отделении.

Оба отделения оказались на карантине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения. В скором времени больных с COVID-19 будут принимать 14 стационаров.

Фото: vk.com/elizspb