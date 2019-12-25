Елизаветинская больница отсудила у программистов более 7 млн рублей

Компания занималась модернизацией медицинской информационной системы "МедСфера".

Накануне, 8 декабря, Арбитражный суд Петербурга и области удовлетворил иск Елизаветинской больницы к компании ООО "Брейн Системс", выполнявшей в 2018 году работы по модернизации медицинской информационной системы "МедСфера"

Как стало известно Piter.tv, была проведена судебная экспертиза, в которой выяснили, что компания выполнила работы с существенным нарушением требований к качеству.

В 2018 году в связи с развитием цифровизации в системе здравоохранения перед больницей стояла цель обеспечить функционирование МИС согласно новым требованиям. В период гарантии специалисты выявили существенные недостатки, однако компания отказалась их устранять, поэтому больнице пришлось перейти на новую информационную систему МИС QMS. Система работает без нареканий и сегодня.

Главный врач больницы Сергей Петров отметил, что рад решению суда о взыскании более 7 миллионов рублей в пользу больницы.

Фото: Елизаветинская больница / Вконтакте