Елизавета Туктамышева выступит на петербургском Кубке по фигурному катанию

Известная фигуристка откроет программу соревнований.

Соревнования идут в Северной столице с 24 сентября, выступление известной фигуристки состоится сегодня. Согласно списку участников, Елизавета выступит десятой во вступительном прокате в категории "одиночное катание".

Также в Кубке примут участие фигуристы Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова и Алена Леонова, Андрей Лазукин, Александр Петров и другие.

Поболеть за фигуристов можно в спортивной школе олипмпийского резерва на Туполевской, 4.

Ранее мы писали, что супруга Семака раскрыла секрет своей стройности.

Фото: Елизавета Туктамышева, ВКонтакте