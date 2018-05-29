Супруга Семака раскрыла секрет своей стройности

Женщина призналась, что не ест мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и другое.

Жена главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака Анна раскрыла секрет своей стройности. Женщина рассказала о рационе в Insagram.

Анна Семак призналась, что не ест мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также хлебо-булочные изделия, соусы, большую часть круп и бобовых. Кроме того, супруга наставника "Зенита" отказалась от крестоцветных, арбузов и сахара. В ее рационе из фруктов присутствуют только киви и несладкие бананы, из ягод – клюква, черника, клубника и малина. Кроме того, женщина ведет здоровый образ жизни, не пьет кофе и алкоголь.

Каждый день Анна занимается спортом. Утро у жены известного тренера начинается с пилатеса и растяжки.

Ранее диетолог заявил, что худеющим нужно делать перекус перед сном.

Фото: Insagram / annas_secret_garden