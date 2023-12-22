Эндокринолог рассказала, как похудеть без диет

Врач рекомендует уменьшить калорийность рациона.

Весной большинство россиян начинает готовиться к лету. Многим приходит в голову навязчивая идея похудеть. Эндокринолог Надежда Фетисова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как без диет сбросить вес.

Если прибавилось два-три лишних килограмма, нужно задуматься о состоянии здоровья. В такой ситуации еще легко вернуться к прежнему весу. Чтобы похудеть, нужно уменьшить калорийность рациона. Врач советуют ограничить потребление сладких, жирных и молочных продуктов, так как они являются основными виновниками набора веса. Глюкоза повышает инсулин, которые провоцирует рост жировых отложений.

Бывают случаи, когда человек отказался от мучного, сладкого и жирного, снизил калорийность, но вес не снижается. В некоторых случаях это говорит о медленном обмене веществ. Специалист порекомендовала обратиться к эндокринологу, чтобы он назначил необходимые анализы, большинство из которых можно сдать бесплатно по ОМС. Врач проверит, получает ли человек достаточное количество микронутриентов, те же витамины, минералы и нет ли дефицита белка.

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