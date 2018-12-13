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Елизавета Боярская впервые выложила в Instagram фотографию с младшим сыном
Сегодня, 7:44
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lesjasap

Елизавета Боярская впервые выложила в Instagram фотографию с младшим сыном

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На снимке можно увидеть только ручку малыша.

Петербургская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила в социальную сеть первый снимок с младшим ребенком. Звезда отказалась демонстрировать публике лицо сына, которому исполнилось уже пять месяцев. На фотографии в Instagram видна только ручка малыша, которая закрывает лицо мамы.

Напомним, что ребенка назвали Гришей. Елизавета подписала пост фразой на английском, которую можно перевести как "настоящая любовь".

Ранее Piter.tv писал о том, что Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила поклонников естественной красотой.

Фото: Instagram/lizavetabo

Теги: instagram, елизавета боярская
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Новости шоу-бизнеса России, Культура,

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