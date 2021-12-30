Элитная "вторичка" в Петербурге подорожала до 870 тыс. рублей за квадрат

Цены на элитное жильё в Петербурге продолжают расти, несмотря на спад спроса.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке элитного вторичного жилья в Санкт-Петербурге по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 870 тыс. руб., увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group.

По данным экспертов, в III квартале текущего года средняя площадь выставленных на продажу лотов составила 182 кв. м, что на 14 кв. м меньше, чем годом ранее. При этом этот показатель примерно в 1,5 раза выше средней площади квартир в новостройках, где она не превышает 125 кв. м.

Отмечается, что снижение средней площади лотов связано с тенденцией последних лет — уменьшением метража квартир в новых жилых комплексах. На конец сентября наибольшая доля предложений на рынке "вторички" (26%) приходилась на объекты площадью более 220 кв. м. В то же время на первичном рынке четверть всех предложений составили квартиры и апартаменты размером от 70 до 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей.

Фото: freepik (wirestock)