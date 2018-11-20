Евгений Елин рассказал об инвестициях в петербургский автопром

Чиновник надеется, что город на Неве разовьет локальное производство.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о перспективах развития автомобильной отрасли города. Представитель Смольного заявил, что Северная столица готова включиться в борьбу за инвестиции. Денежные средства необходимы для обеспечения мощностей и усовершенствование технологи й "Технического центра Ниссан".

Из объема средств, который будет инвестирован в автомобильную отрасль России в рамках специального инвестиционного контракта, значительная часть пойдет на Санкт-Петербург добавил спикер

Также чиновник отметил необходимость локализации производства транспортных средств и призвал создавать высокотехнологичные рабочие места и увеличивать экспорт изготавливаемых машин.

Фото: Piter.tv