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Евгений Елин рассказал об инвестициях в петербургский автопром
Сегодня, 6:49
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Евгений Елин рассказал об инвестициях в петербургский автопром

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Чиновник надеется, что город на Неве разовьет локальное производство.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о перспективах развития автомобильной отрасли города. Представитель Смольного заявил, что Северная столица готова включиться в борьбу за инвестиции. Денежные средства необходимы для обеспечения мощностей и усовершенствование технологи й "Технического центра Ниссан".

Из объема средств, который будет инвестирован в автомобильную отрасль России в рамках специального инвестиционного контракта, значительная часть пойдет на Санкт-Петербург

добавил спикер

Также чиновник отметил необходимость локализации производства транспортных средств и призвал создавать высокотехнологичные рабочие места и увеличивать экспорт изготавливаемых машин.

Фото: Piter.tv

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Теги: автопром, вице-губернатор, евгений елин, инвестиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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