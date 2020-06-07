Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Саму депутата на пленум по ее исключению не пустили.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова была исключена из партии КПРФ. Как сообщает "Новая газета", соответствующее решение принял пленум партии.

Как рассказал депутат Евгений Ступин, исключение могло произойти по двум причинам. Ранее Шувалову обвинили в отсутствии партийной дисциплины. Дело в том, что Шувалова проголосовала против на голосовании за бюджет города. Ранее горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Саму депутата на пленум по ее исключению не пустили.

Еще одним фактором, по которому Шувалову могли исключить из партии, по словам Ступина, стала попытка организовать круглый стол с оппозиционером Алексеем Навальным осенью 2019 года. В мероприятии так же должна была принять участие юрист ФБК Любовь Соболь, но их не пустили в гордуму. Позже руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Встреча все же состоялась, но в личном кабинете Шуваловой.