Актриса Елена Величко скончалась в возрасте 32 лет

Об этом сообщила Рената Литвинова.

Скончалась актриса Театра мимики и жеста Елена Виличко. Об этом в своём Instagram сообщила актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова.

Леночка Величко — прощай… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Актриса театра мимики и жеста прообраз ЯИ из моей повести "Обладать и принадлежать", по которой Валерий Тодоровский снял фильм "Страна глухих". Гласит сообщение Литвиновой

Литвинова также опубликовала старые чёрно-белые фотографии из архива режиссёра Сергея Соловьёва, на которых изображена молодая Лена Величко.

Картина "Страна глухих" вошла в список 100 главных русских фильмов и принесла мгновенную популярность сыгравшим в ней Дине Корзун и Чулпан Хаматовой. Лента повествует о танцовщице по имени Яя, которая почти ничего не слышит. Она мечтает однажды скопить денег на дорогу в "страну глухих", где все будет хорошо.

Образ девушки с нарушением слуха был списан именно с Елены Величко. Однако ее слава фильма почти не затронула. В кино она появилась лишь однажды — в фильме 1990 года Leningrad, November, снятому по сценарию Ренаты Литвиновой. Творить она предпочитала на подмостках Театра мимики и жеста.

Фото: Instagram / Рената Литвинова