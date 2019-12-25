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Во вторник утром электротранспорт не заезжает на Невский, Суворовский и Бакунина проспекты
Сегодня, 9:04
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Во вторник утром электротранспорт не заезжает на Невский, Суворовский и Бакунина проспекты

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Это связано с отключением электроэнергии.

Во вторник, 12 октября, с 8:30 электротранспорт Петербурга не смог заехать на Невский проспект, а также на Суворовский проспект и проспект Бакунина. 

Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", электротранспорт временно  идет по укороченным трассам, не заезжая на указанные магистрали. Такое изменение маршрутов связано с погашением электроэнергии. Причины отключения света пока неизвестны. 

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

Фото: Piter.tv

Теги: отключение света, петербург, электротранспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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