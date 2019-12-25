Во вторник утром электротранспорт не заезжает на Невский, Суворовский и Бакунина проспекты

Это связано с отключением электроэнергии.

Во вторник, 12 октября, с 8:30 электротранспорт Петербурга не смог заехать на Невский проспект, а также на Суворовский проспект и проспект Бакунина.

Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", электротранспорт временно идет по укороченным трассам, не заезжая на указанные магистрали. Такое изменение маршрутов связано с погашением электроэнергии. Причины отключения света пока неизвестны.

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

Фото: Piter.tv