Электросудно "Мойка 2.0" впервые вышло на туристические рейсы

Оно будет курсировать по экскурсионно-прогулочным маршрутам — Неве и каналам города.

Новое прогулочное судно на электрическом ходу модели "Мойка 2.0", спроектированное специально для Петербурга, вышло на свои первые экскурсионно-прогулочные маршруты. Оно проработает до конца навигации, а на следующий год появятся еще два таких судна.

Как сообщили в Смольном, инженеры сделали акцент на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, полностью исключены выбросы в атмосферу и утечки углеводородов. "Мойка 2.0" может вместить до 40 пассажиров, максимально судно разгоняется до 13 километров в час.

При этому важно, что новое электросудно на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. Также оно полностью бесшумное.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербург приехали 111 школьников, эвакуированных из Курской области.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга